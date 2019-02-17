Альваро Мората: "Атлетико" будет бороться за победу во всех соревнованиях"

Нападающий "Челси" Альваро Мората, который на правах аренды выступает "Атлетико", прокомментировал итоги гостевого матча в рамках 24-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано"​ (1:0), сообщает Marca. 26-летний испанец отдал голевую передачу в этой игре.

– Важная победа и три очень нужных очка для нас. Было очень важно победить сегодня. Это может показаться легкой задачей, но очень трудно выиграть "Райо" на их поле. Мы сделали это, и мы очень рады.

В матче Лиге чемпионов нам предстоит сыграть с отличной командой, которую мы уважаем. Они, безусловно, относятся с уважением к нам. Это будет отличный матч.

Мы участвуем в Лига чемпионов, играем в ла лиге. Мы будем бороться за победу во всех соревнованиях. Мы – это "Атлетико", наша задача добиться этого, – цитирует Морату Marca.

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