Агуэро — «Реалу»: «Плачьте и идите в задницу»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро эмоционально прокомментировал победу «Барселоны» над «Реалом» (2:1) в матче ла лиги.

Агуэро вел прямую трансляцию на Twitch и после гола Франка Кесси прокричал: «Плачьте, мадридиста! Идите в задницу!»

После 26 туров «Барселона» набрала 68 баллов и лидирует в турнирной таблице ла лиги. Каталонцы опережают «Реал» на 12 очков.

31 мая 2021 года Агуэро стал игроком «Барселоны», однако в декабре завершил карьеру из-за проблем с сердцем.