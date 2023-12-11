Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в полуфинал Кубка Саудовской Аравии

«Аль-Наср» на выезде победил «Аль-Шабаб» в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии — 5:2.

У гостей голы забивали Секу Фофана, Садьо Мане, Абдулрахман Гариб, Криштиану Роналду и Мохаммед Маран. Ассистентский дубль на счету Отавиу.

У хозяев отметились Карлос Жуниор и Хаттан Бахебри. В начале встречи хавбек «Аль-Шабаба» Янник Феррейра Карраско не реализовал пенальти.

«Аль-Наср» вышел в полуфинал и узнает своего соперника после жеребьевки.