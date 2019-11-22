Тренер сборной России: «Попасть на чемпионат мира будет очень непросто»

Тренер по физической подготовке национальной сборной России Владимир Паников перед началом конференции для тренеров затронул тему чемпионата мира 2022 года. Тема конференции: «Подготовка игрока в системе детско-юношеского футбола, как залог успешной реализации в профессиональном футболе».

— Раньше не было интернета, а семинаров и подавно, — начал Паников. — А сейчас все по-другому, у нас аншлаг. Проведение таких конференций важно для любого тренера. Я хочу поделиться своим опытом, показать на конкретных примерах, что и как. Это не инструкция к применению, наша задача — заставить задуматься тренера о его методике, о видении футбола. По сути, поколение начинается с молодых тренеров. Все, что мы можем — изменить подход к методикам, чтобы в итоге получить игроков, достойных выступать на самом высоком уровне и конкурировать с топ-сборными.

— Как изменился подход к работе над физподготовкой за последнее время?

— Физическая подготовка — не главное. В футбол играют футболисты, а мы лишь помогаем им. Безусловно, изменилась структура, изменились модельные характеристики футболистов, ведь футбол не стоит на месте, появляются новые технологии. Мы стараемся следить за ними.

— Чемпионат мира 2022 года пройдет зимой. Как это повлияет на подготовку к турниру?

— Для начала надо попасть на сам чемпионат мира. Мы, скорее всего, будем в третьей корзине при жеребьевке, так что сам турнир начнется для нас на стадии отборочного этапа. Попасть на турнир будет очень непросто. Для этого мы должны сделать все возможное и невозможное. Да, чемпионат необычный, но он необычный для всех команд мира. (Гоша Чернов)