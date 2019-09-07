Сборная поблагодарила шотландцев за подарки. Россияне везут домой матрешки

Сборная России после победы над командой Шотландии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 поблагодарила в Twitter принимающую сторону за подарки.

— Большое спасибо сотрудникам Футбольной ассоциации Шотландии и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! — отмечено в сообщении. — Для вас — маленький подарок из России: наша традиционная матрешка в шотландском стиле.

Большое спасибо сотрудникам @ScottishFA и работникам стадиона за высокий уровень организации матча и гостеприимство! Для вас — маленький подарок из России: наша традиционная матрёшка в шотландском стиле ???@EuroQualifiers @UEFAEURO @ScotlandNT pic.twitter.com/1zcodqcGjM — Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019

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