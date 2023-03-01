Дзюба объяснил, почему попросил не вызывать его в сборную России в марте 2022 года

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему попросил не вызывать его в сборную России в марте 2022 года.

Тогда национальная команда проводила сбор в Новогорске вместо участия в стыковом турнире за право выхода на ЧМ-2022 из-за отстранения от международных соревнований. Дзюба заявил, что попросил Карпина не включать его в состав из-за семейных обстоятельств.

«Карпин сказал, что я не приехал из-за непростой ситуации на Украине? Это не совсем так, думаю, он неправильно выразился. Просто по семейным обстоятельствам не приехал, у меня с папой ситуация была... Это никак не связано с Украиной, просто не получилось приехать. Но я не думаю, что я был там прямо нужен. Поиграть сами с собой — ну, вы и без меня справитесь. Многие ребята же говорили, кажется, тот же Зобнин, что не хотелось бы приезжать в сборную, пока играем непонятно с кем», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В последний раз Дзюба выступал за сборную России в июне 2021 года на Евро-2020. Футболист ни разу не участвовал в матчах национальной команды после назначения Валерия Карпина главным тренером.