Бразильские болельщики оскорбили Салтыкова после товарищеского матча

Бразильские болельщики оскорбили нападающего молодежной сборной России Никиту Салтыкова после товарищеского матча с «Сан-Кристованом» (4:0).

После игры форвард подбежал к группе фанатов, которые начали оскорблять игрока. Восприняв кричалку на португальском языке как приветствие, Салтыков начал танцевать и прыгать.

Национальная команда завершила турне по Бразилии, одержав три победы в трех матчах. Сборная России победила «Сан-Кристован» (4:0), «Флуминенсе» U21 (2:1) и «Ботафого» U23 (4:1).