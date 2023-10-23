Алаев рассказал, что не верит в исполнение решения УЕФА о допуске команд России до 17 лет

Президент РПЛ и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не верит в исполнение решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске к соревнованиям сборных России до 17 лет.

«Конечно, я вижу плюсы, если хоть какое-то идет движение навстречу. Но я говорил, что я не представляю, как это можно реализовать. Когда я увидел решение УЕФА, оно оказалось странным для меня, я сразу обратил внимание на то, что там говорится, что дали поручение администрации проработать техническую возможность. Я много лет работал с тем исполкомом и с этим, обычно все происходит наоборот, обычно администрация докладывает, а исполком поддерживает. Поэтому мне это показалось странным. Когда появилось решение, я обрадовался, но у меня было много скепсиса. Для меня была тоже неожиданной поддержка Международной федерацией футбола этого решения, приятный сюрприз. Но опять же мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор», — приводит слова Алаева ТАСС.

26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к соревнованиям под эгидой организации сборные России до 17 лет. 10 октября УЕФА сообщил об отмене допуска. В пресс-службе организации заявили, что не сумели найти техническое решение, позволяющее играть российским командам.