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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Выборы нового президента ФНЛ пройдут 25 февраля

15:32

Как стало известно «СЭ», выборы нового президента ФНЛ ориентировочно пройдут 25 февраля.

Ранее стало известно, что нынешний глава организации Игорь Ефремов подал в отставку.

Основной причиной такого шага стало постоянное давление на руководство лиги.

Напомним, 51-леетний Ефремов возглавлял ФНЛ с 2010 года. Также воспитанник «Спартака» занимает должность председателя Федерации футбола Московской области.

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