Вратарь «Спартака» Селихов выйдет на поле впервые с весны прошлого года

Как стало известно «СЭ», вратарь «Спартака» Александр Селихов сыграет в матче 15-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Спартак-2». Игра пройдет 13 октября в Самаре.

26-летний российский голкипер выйдет на поле впервые с апреля 2019-го. Осенью прошлого года Селихов перенес операцию на правом ахилловом сухожилии. В мае 2020-го вратарь вернулся к тренировкам с командой.

В сезоне-2018/19 Селихов провел 6 матчей за «Спартак» и пропустил 6 голов.

В составе красно-белых футболист становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017). (Максим Алланазаров)