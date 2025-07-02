Воспитанник «Спартака» Пуцко стал игроком тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» объявил о переходе бывшего защитника «Спартака» Александра Пуцко.

Последним клубом 32-летнего футболиста был армянский «Урарту». Он провел за команду 30 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.

Также Пуцко выступал за «Спартак», «Спартак-2», Уфу», «Ахмат» и «Балтику».

В прошедшем сезоне туляки заняли десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.