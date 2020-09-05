«Волгарь» и «Енисей» сыграли вничью, «Краснодар-2» и «Нефтехимик» одержали победы
Завершились матчи седьмого тура Олимп-ФНЛ.
«Волгарь» и «Енисей» сыграли вничью (1:1). «Краснодар-2» обыграл «Балтику» (3:1). «Нефтехимик» победил «Иртыш» (1:0).
Олимп — ФНЛ
7-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «Енисей» (Красноярск) — 1:1 (0:1)
Голы: Зотов, 41 (0:1). Погосов, 72 (1:1).
«Волгарь»: Антипин, Козлов, Бердников, Журавлев, Хомуха, Мендель, Замалиев, Зенин (Ведерников, 86), Погосов (Сагитов, 81), Гасилин (Пугачев, 88), Воробьев (Сергеев, 61).
«Енисей»: Опарин, Марков, Ганус, Кичин, Рукас, Глушков (Комков, 67), Галимов (Песиков, 16), Зотов, Ломакин (Самойлов, 69), Иванов (Дворников, 78), Саная.
Предупреждения: Ганус, 20. Замалиев, 40. Зотов, 44. Марков, 65. Иванов, 74. Песиков, 83. Мендель, 90+1. Рукас, 90+1.
Удаление: Замалиев, 85 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
5 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Краснодар-2» — «Балтика» (Калининград) — 3:1 (1:1)
Голы: Сабуа, 5 (1:0). Казаев, 40 (1:1). Мацукатов, 50 (2:1). Апеков, 82 (3:1).
«Краснодар-2»: Агкацев, Ивашин, Мартынов, Стежко (Пелих, 46), Мацукатов, Якимов, Сперцян, Камболов (Исаенко, 63), Сергеев (Апеков, 58), Сабуа, Рзаев (Воротников, 34).
«Балтика»: Бориско, Тишкин, Мещанинов, Кузьмин (Чочиев, 62), Казаев, Альшин, Кашчелан, Дудиев (Маклаков, 75), Макарчук, Шаваев (Демьянов, 63), Маркин (Аллеф, 55).
Предупреждения: Маркин, 39. Мацукатов, 51. Макарчук, 57. Аллеф, 58. Сперцян, 59. Мещанинов, 61. Маклаков, 80. Чочиев, 81. Агкацев, 90+1.
Судья: Шадыханов (Москва).
5 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Иртыш» (Омск) — 1:0 (0:0)
Гол: Котик, 86.
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Канаев, Потапов, Ширяев, Уридия (Юшин, 83), Ситдиков, Кленкин (Кайков, 88), Петров, Галиулин (Яковлев, 90+1), Шадрин (Котик, 67).
«Иртыш»: Авдюшкин, Шакуро, Рукас, Крикуненко, Шлеермахер (Тарабанов, 74), Подоксенов, Кротов (Жустьев, 89), Киселев, Стеклов, Донсков, Гордиенко (Третьяков, 60).
Предупреждения: Рукас, 19. Кленкин, 35. Галиулин, 87.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
5 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».