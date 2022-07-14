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Сегодня, 09:00

В «Уфе» рассказали, когда планируют определиться с будущим Агаларова

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации с будущем Гамида Агаларова.

«Мы надеемся решить этот вопрос быстрее. В Европе только открылось трансферное окно. В России оно будет открыто до начала сентября. Я ничего не планирую, тут все зависит не только от меня», — сказал Газизов «СЭ».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Гамид Агаларов
Футбол
ФК Уфа
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