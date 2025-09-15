Дубль 17-летнего Воронова принес «Уралу» победу над «Уфой»
«Урал» на выезде обыграл «Уфу» в матче 10-го тура первой лиги — 3:2.
Дубль у екатеринбуржцев оформил Максим Воронов. 17-летний форвард отличился на 70-й и 77-й минутах. Еще один мяч на 16-й минуте забил Матвей Бардачев. Голы уфимцев на счету Давида Озманова (45+1-я) и Никиты Мацхарашвили (88-я).
«Уфа» завершила матч вдесятером — на 75-й минуте красную карточку получил Александр Лукьянов.
«Урал» (23 очка) поднялся на первое место в первой лиге, обойдя костромской «Спартак» (23) и «Факел» (22), но у воронежцев есть игра в запасе.
«Уфа» (9) идет 12-й в турнирной таблице.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|13
|11
|1
|1
|41-14
|34
|
2
|Сочи
|14
|9
|2
|3
|23-14
|29
|
3
|Велес
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
|Урал
|13
|7
|4
|2
|21-8
|25
|
5
|Торпедо
|13
|7
|3
|3
|24-10
|24
|
6
|Спартак Кс
|13
|7
|3
|3
|18-13
|24
|
7
|Шинник
|13
|4
|7
|2
|17-13
|19
|
8
|Ротор
|14
|5
|3
|6
|22-17
|18
|
9
|Уфа
|13
|4
|6
|3
|16-14
|18
|
10
|Арсенал
|13
|4
|4
|5
|15-24
|16
|
11
|Волга
|14
|4
|3
|7
|18-21
|15
|
12
|Челябинск
|13
|4
|3
|6
|17-21
|15
|
13
|Енисей
|13
|3
|5
|5
|15-25
|14
|
14
|Ленинградец
|13
|3
|4
|6
|11-23
|13
|
15
|Нефтехимик
|13
|4
|0
|9
|9-19
|12
|
16
|КАМАЗ
|13
|2
|4
|7
|14-22
|10
|
17
|СКА-Хабаровск
|13
|1
|4
|8
|14-26
|7
|
18
|Текстильщик
|13
|1
|4
|8
|8-21
|7
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|19:00
|Ротор – Сочи
|0 : 1
|17.10
|11:30
|Енисей – Торпедо
|- : -
|17.10
|14:00
|Уфа – Арсенал
|- : -
|17.10
|16:00
|КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|17.10
|16:30
|Спартак Кс – Ленинградец
|- : -
|18.10
|08:00
|СКА-Хабаровск – Волга
|- : -
|18.10
|13:00
|Урал – Нижний Новгород
|- : -
|18.10
|15:00
|Текстильщик – Челябинск
|- : -
|18.10
|17:00
|Велес – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|16
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|12
|
|
Матвей Урванцев
Челябинск
|7
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|12
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|12
|1
|4
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