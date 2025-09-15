Дубль 17-летнего Воронова принес «Уралу» победу над «Уфой»

«Урал» на выезде обыграл «Уфу» в матче 10-го тура первой лиги — 3:2.

Дубль у екатеринбуржцев оформил Максим Воронов. 17-летний форвард отличился на 70-й и 77-й минутах. Еще один мяч на 16-й минуте забил Матвей Бардачев. Голы уфимцев на счету Давида Озманова (45+1-я) и Никиты Мацхарашвили (88-я).

«Уфа» завершила матч вдесятером — на 75-й минуте красную карточку получил Александр Лукьянов.

«Урал» (23 очка) поднялся на первое место в первой лиге, обойдя костромской «Спартак» (23) и «Факел» (22), но у воронежцев есть игра в запасе.

«Уфа» (9) идет 12-й в турнирной таблице.