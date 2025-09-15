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Дубль 17-летнего Воронова принес «Уралу» победу над «Уфой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Урал» на выезде обыграл «Уфу» в матче 10-го тура первой лиги — 3:2.

Дубль у екатеринбуржцев оформил Максим Воронов. 17-летний форвард отличился на 70-й и 77-й минутах. Еще один мяч на 16-й минуте забил Матвей Бардачев. Голы уфимцев на счету Давида Озманова (45+1-я) и Никиты Мацхарашвили (88-я).

«Уфа» завершила матч вдесятером — на 75-й минуте красную карточку получил Александр Лукьянов.

«Урал» (23 очка) поднялся на первое место в первой лиге, обойдя костромской «Спартак» (23) и «Факел» (22), но у воронежцев есть игра в запасе.

«Уфа» (9) идет 12-й в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 10-й тур.
15 сентября 2025, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
2:3
Урал

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«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Родина» — «Факел»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Нефтехимик» в большинстве обыграл «Енисей» и прервал 5-матчевую серию без побед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 13 11 1 1 41-14 34
2
 Сочи 14 9 2 3 23-14 29
3
 Велес 14 8 2 4 19-17 26
4
 Урал 13 7 4 2 21-8 25
5
 Торпедо 13 7 3 3 24-10 24
6
 Спартак Кс 13 7 3 3 18-13 24
7
 Шинник 13 4 7 2 17-13 19
8
 Ротор 14 5 3 6 22-17 18
9
 Уфа 13 4 6 3 16-14 18
10
 Арсенал 13 4 4 5 15-24 16
11
 Волга 14 4 3 7 18-21 15
12
 Челябинск 13 4 3 6 17-21 15
13
 Енисей 13 3 5 5 15-25 14
14
 Ленинградец 13 3 4 6 11-23 13
15
 Нефтехимик 13 4 0 9 9-19 12
16
 КАМАЗ 13 2 4 7 14-22 10
17
 СКА-Хабаровск 13 1 4 8 14-26 7
18
 Текстильщик 13 1 4 8 8-21 7
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34 тур
16.10 19:00 Ротор – Сочи 0 : 1
17.10 11:30 Енисей – Торпедо - : -
17.10 14:00 Уфа – Арсенал - : -
17.10 16:00 КАМАЗ – Нефтехимик - : -
17.10 16:30 Спартак Кс – Ленинградец - : -
18.10 08:00 СКА-Хабаровск – Волга - : -
18.10 13:00 Урал – Нижний Новгород - : -
18.10 15:00 Текстильщик – Челябинск - : -
18.10 17:00 Велес – Шинник - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 16
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 12
Матвей Урванцев
Матвей Урванцев

Челябинск

 7
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
Кирилл Корольков
Кирилл Корольков

Велес

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 12 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 12 1 4
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