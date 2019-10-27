«Торпедо» Игнашевича сыграло вничью с «Балтикой»

«Балтика» дома сыграла вничью с «Торпедо» (1:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ. В составе москвичей единственный гол забил на 52-й минуте встречи защитник Сергей Божин. Спустя пять минут окончательный счте на табло установил нападающий хозяев Михаил Маркин.

«Торпедо» с 47 баллами располагается на первой строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика» — 5-я строчка и 33 очка.

Олимп — ФНЛ

20-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Торпедо» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Божин, 52 (0:1). Маркин, 57 — с пенальти (1:1).

«Балтика» (Калининград): Бориско, Тишкин (Маклаков, 90+6), Наилсон, Кузьмин, Шаваев, Кашчелан, Альшин, Макарчук, Дудиев (Мещанинов, 65), Казаев, Маркин (Аллеф, 90+3).

«Торпедо» (Москва): Кеняйкин, Божин, Самсонов, Шоркин, Шишкин, Галоян (Багаев, 46), Самошников (Максимов, 90), Лях, Магаль (Лебеденко, 46), Рязанцев, Сергеев.

Предупреждения: Кашчелан, 14. Магаль, 17. Шоркин, 26. Наилсон, 33. Галоян, 40. Альшин, 43. Макарчук, 51. Самсонов, 53. Багаев, 56. Шаваев, 67. Тишкин, 90.

Удаление: Шаваев, 85.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

27 октября. Калининград. Стадион «Калининград».

В параллельной встрече «Армавир» сыграл вничью с «Томью»? (1:1).

«Армавир» — «Томь» (Томск) — 1:1 (0:1)

Голы: Казанков, 21 (0:1). Рзаев, 87 (1:1).

«Армавир»: Матюша, Васильев, Хайруллов, Тен, Тучевич (Пономарев, 89), Поляков (Думбья, 66), Безлихотнов (Лусикян, 70), Переверзев (Рзаев, 46), Гурфов, Клопков (Абдул Гафар, 80), Калмыков.

«Томь» (Томск): Вавилин, Пенчиков, Каленкович, Шумских, Каккоев, Казанков (Мануйлов, 88), Сасин (Плетнев, 76), Калинский, Талалай (Шурыгин, 68), Шалаев, Тлупов.

Предупреждения: Талалай, 1. Клопков, 41. Тлупов, 42. Думбья, 75.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

27 октября. Армавир. Стадион «Юность».

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