«Томь» подписала экс-защитника «Зенита-2» Мильдзихова
08:55
Защитник Давид Мильдзихов подписал контракт с «Томью», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона.
Последним клубом Мильдзихова был красноярский «Енисей», за который он выступал с 2017 года. Также защитник провел полтора сезона в «Зените-2».
Напомним, что главным тренером «Томи» является экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.
Дополнительная информация:
https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/david-mildzikhov-stal-futbolistom-tomi-2020-10-13
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