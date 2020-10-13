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«Томь» подписала экс-защитника «Зенита-2» Мильдзихова

08:55
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Защитник Давид Мильдзихов подписал контракт с «Томью», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Последним клубом Мильдзихова был красноярский «Енисей», за который он выступал с 2017 года. Также защитник провел полтора сезона в «Зените-2».

Напомним, что главным тренером «Томи» является экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.

Дополнительная информация:

https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/david-mildzikhov-stal-futbolistom-tomi-2020-10-13

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