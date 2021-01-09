Ташуев назначен главным тренером «Чайки»

Старшим тренером «Чайки» назначен 62-летний российский специалист Сергей Ташуев, информирует сайт клуба. Также тренерский штаб пополнил Вячеслав Молчанов.

Ташуев был представлен футболистам и персоналу, а также примет участие в первом после отпуска занятии, которое пройдет на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону.

В донской столице «Чайка» будет работать до 14-го числа, а с 17-го начнет турецкий этап подготовки к весенней части чемпионата.

Ташуев хорошо известен по работе в различных клубах, в том числе и в РПЛ. Последней его командой был солигорский «Шахтер», под руководством которого горняки выиграли Кубок Белоруссии-2018/19. В квалификации Лиги Европы-2019/2020 солигорцы прошли две стадии, уступив в третьем раунде «Торино».