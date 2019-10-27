«СКА-Хабаровск» обыграл «Спартак-2»

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Спартака-2» (3:0) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Владислав Камилов, Николай Зайцев и Константин Базелюк. Клуб из Хабаровска набрал 31 очко и на данный момент занимает шестое место. «Спартак-2» на 13-м месте — 20 очков.

В следующем туре «Спартак-2» примет «Мордовию», а «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с «Торпедо».

Олимп-ФНЛ

20-й тур

«СКА-Хабаровск» — «Спартак-2» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Камилов, 9 (1:0). Зайцев, 50 (2:0). Базелюк, 85 (3:0).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мищенко, Эльмурзаев, Зайцев, Квеквескири (Оанча, 78), Сато (Кацаев, 71), Никифоров (Матвийчук, 65), Малеев, Гаджимурадов, Камилов, Брагин (Базелюк, 68).

«Спартак-2»: Акмурзин, Сазонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев, Глушенков, Маркитесов (Володкин, 52), Бакалюк, Нимели (Самбу, 82), Руденко.

Предупреждения: Сазонов, 8. Эльмурзаев, 40. Маслов, 40. Володкин, 83.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

27 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.