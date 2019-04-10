Российского судью уличили в предвзятости?

Как стало известно "СЭ", один из арбитров, обслуживавших матчи в первом дивизионе, отстранен до конца сезона. Речь идет о костромском судье Максиме Чембулатове, который в 30-м туре работал на игре "Сочи" – "Тюмень" (1:1).

Трудно сказать, в чем конкретно его обвиняют. В той встрече, состоявшейся 7 апреля, рефери принял одно ключевое решение: на 75-й минуте назначил 11-метровый удар в ворота гостей, который реализовал Песегов.

По данным "СЭ", сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров обратился к арбитрам первой лиги, сообщив им об учащении случаев "необъективности и предвзятости". Как раз "по этой причине отстранен" Чембулатов.

Кроме того, до завершения разбирательств отстранен другой рефери – Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Предположительно, руководство ДСИ недовольно его работой на матче 29-го тура "Мордовия" – "Сочи" (0:2), который состоялся 30 марта.

Во втором тайме этой игры судья удалил футболиста хозяев поля Ятченко – за "удар соперника головой в лицо в момент остановки игры". Красная карточка, если судить по видеоповтору, выглядит справедливой. Кроме того, рефери на 65-й минуте назначил пенальти в пользу "Сочи", реализовав который, гости забили второй мяч. На основании видеозаписи сложно дать однозначную оценку этому вердикту Сиденкова.

Обращаясь к арбитрам, Егоров рекомендовал не ввязываться ни в какие сомнительные ситуации и всегда руководствоваться правилами игры. (Александр Бобров)​