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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Получивший жуткую травму игрок «Луча» успешно прооперирован

11:25

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек пропустит от полутора до трех месяцев.

21-летний ирок столкнулся с вратарем «Факела» Данилой Ермаковым в матче Олимп-ФНЛ (3:0) и сломал челюсть.

Дополнительная информация

http://fc-luch.com/news/dmitriy-kalugin-uspeshno-prooperirovan

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