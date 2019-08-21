Получивший жуткую травму игрок «Луча» успешно прооперирован

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек пропустит от полутора до трех месяцев.

21-летний ирок столкнулся с вратарем «Факела» Данилой Ермаковым в матче Олимп-ФНЛ (3:0) и сломал челюсть.