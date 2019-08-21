Получивший жуткую травму игрок «Луча» успешно прооперирован
11:25
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек пропустит от полутора до трех месяцев.
21-летний ирок столкнулся с вратарем «Факела» Данилой Ермаковым в матче Олимп-ФНЛ (3:0) и сломал челюсть.
August 18, 2019
Дополнительная информация
http://fc-luch.com/news/dmitriy-kalugin-uspeshno-prooperirovan
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