Первый гол 15-летнего Пиняева в ФНЛ принес «Чертаново» победу

«Иртыш» в домашнем матче 3-го тура Олимп-ФНЛ проиграл «Чертаново» (1:2). Победный мяч в своей третьей игре на взрослом уровне забил нападающий Сергей Пиняев.

На счету 15-летнего футболиста 1 гол и 2 результативные передачи в 3 матчах.

Команда из Омска потерпела третье поражение подряд.

Олимп — ФНЛ. 3-й тур

«Иртыш» (Омск) — «Чертаново» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Молтенинов, 23 (0:1). Пиняев, 64 (0:2). Кузнецов, 76 (1:2).

«Иртыш» (Омск): Авдюшкин, Масловский, Рукас, Мареев (Кербс, 5), Бурюкин (Кузнецов, 69), Шлеермахер, Кротов, Стеклов (Шакуро, 77), Морозов, Подоксенов, Гордиенко (Донсков, 73).

«Чертаново» (Москва): Радионов, Кондаков, Бартасевич, Редькович, Никитенков, Герчиков, Сулейманов, Першин (Камышев, 70), Молчанов (Савельев, 88), Молтенинов (Пиняев, 46), Завезен (Надольский, 67).

Предупреждения: Морозов, 10. Молтенинов, 22. Никитенков, 24. Рукас, 46. Гордиенко, 70. Пиняев, 75. Шлеермахер, 87.

Удаление: Морозов, 17.

Судья: Кошко (Белореченск).

12 августа. Домодедово. Стадион «Авангард».