Новое судебное заседание по делу «Торпедо» пройдет 2 декабря
Как сообщает корреспондент «СЭ» из зала суда, следующее заседание по делу состоится 2 декабря.
13 июля Симоновский суд Москвы признал бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова виновным по семи эпизодам подкупа арбитров. По версии следствия, вместе с совладельцем «Торпедо» Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой он организовал подкуп 13 судей, чтобы повлиять на результаты 20 матчей Первой лиги сезона-2024/25.
Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 29 октября Мосгорсуд сократил Скородумову срок заключения с двух лет до полутора лет. Защита утверждала, что бывший руководитель клуба уже отбыл назначенное наказание. При этом суд сохранил трехлетний запрет на деятельность, связанную с организацией и проведением спортивных мероприятий.
3 ноября стало известно, что Скородумов вышел на свободу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|17
|15
|1
|1
|52-15
|46
|
2
|Торпедо
|18
|10
|5
|3
|30-13
|35
|
3
|Урал
|17
|10
|4
|3
|29-11
|34
|
4
|Сочи
|18
|10
|3
|5
|26-20
|33
|
5
|Велес
|19
|9
|4
|6
|25-25
|31
|
6
|Спартак Кс
|18
|8
|5
|5
|25-23
|29
|
7
|Шинник
|18
|6
|9
|3
|22-18
|27
|
8
|Челябинск
|18
|7
|3
|8
|27-29
|24
|
9
|Уфа
|18
|5
|8
|5
|22-20
|23
|
10
|Волга
|19
|6
|4
|9
|22-26
|22
|
11
|Ротор
|17
|5
|6
|6
|24-19
|21
|
12
|СКА-Хабаровск
|18
|5
|4
|9
|24-28
|19
|
13
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|20-35
|19
|
14
|Ленинградец
|18
|4
|6
|8
|16-28
|18
|
15
|Енисей
|17
|4
|5
|8
|19-33
|17
|
16
|КАМАЗ
|17
|3
|5
|9
|21-30
|14
|
17
|Нефтехимик
|17
|4
|1
|12
|11-25
|13
|
18
|Текстильщик
|17
|2
|5
|10
|12-29
|11
|14.11
|16:30
|Волга – Торпедо
|0 : 1
|15.11
|08:00
|СКА-Хабаровск – Ленинградец
|1 : 0
|15.11
|13:00
|Челябинск – Велес
|4 : 2
|15.11
|14:30
|Уфа – Спартак Кс
|3 : 3
|15.11
|17:00
|Сочи – Шинник
|0 : 0
|25.11
|15:00
|Нефтехимик – Ротор
|- : -
|25.11
|18:00
|КАМАЗ – Енисей
|- : -
|26.11
|17:00
|Урал – Арсенал
|- : -
|26.11
|19:00
|Нижний Новгород – Текстильщик
|- : -
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|19
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|15
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|10
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|6
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|13
|1
|5
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|15
|1
|5
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4