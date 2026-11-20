Новое судебное заседание по делу «Торпедо» пройдет 2 декабря

Как сообщает корреспондент «СЭ» из зала суда, следующее заседание по делу состоится 2 декабря.

13 июля Симоновский суд Москвы признал бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова виновным по семи эпизодам подкупа арбитров. По версии следствия, вместе с совладельцем «Торпедо» Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой он организовал подкуп 13 судей, чтобы повлиять на результаты 20 матчей Первой лиги сезона-2024/25.

Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 29 октября Мосгорсуд сократил Скородумову срок заключения с двух лет до полутора лет. Защита утверждала, что бывший руководитель клуба уже отбыл назначенное наказание. При этом суд сохранил трехлетний запрет на деятельность, связанную с организацией и проведением спортивных мероприятий.

3 ноября стало известно, что Скородумов вышел на свободу.