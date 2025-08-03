Нападающий «Нефтехимика» Кокоев забил прямым ударом с углового

Нападающий «Нефтехимика» Давид Кокоев забил гол прямым ударом с углового в матче 3-го тура первой лиги с костромским «Спартаком» (1:1).

Кокоев отличился на 72-й минуте. Для него это первый гол в сезоне-2025/26.

«Нефтехимик» с тремя очками занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги.