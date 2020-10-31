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Мартусевич стал игроком «СКА-Хабаровска»

14:15
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Полузащитник Максим Мартусевич подписал контракт с «СКА-Хабаровском».

Пресс-служба дальневосточного клуба сообщает, что 25-летний хавбек будет выступать за команду под номером «24». Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.

В середине октября Мартусевич расторг соглашение с «Химками». В нынешнем сезоне на его счету 7 матчей за подмосковную команду без результативных действий.

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