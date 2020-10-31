Мартусевич стал игроком «СКА-Хабаровска»
Полузащитник Максим Мартусевич подписал контракт с «СКА-Хабаровском».
Пресс-служба дальневосточного клуба сообщает, что 25-летний хавбек будет выступать за команду под номером «24». Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.
В середине октября Мартусевич расторг соглашение с «Химками». В нынешнем сезоне на его счету 7 матчей за подмосковную команду без результативных действий.
«СКА-Хабаровск» пополнил финалист Кубка России — https://t.co/6iZbp5Q4is pic.twitter.com/CKdOhUO6xR— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) October 30, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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