Источник: пьяные фанаты «Спартака» устроили дебош в Брянске

Болельщики «Спартака» оказались в центре скандала в Брянске, сообщает gorod-tv.com. Фанаты приехали на игру Олимп-ФНЛ между местным «Динамо» и «Спартаком-2», однако встреча обыла отменена из-за положительных тестов на коронавирус у футболистов хозяев.

Утром болельщиков «Спартака» на время закрыли в зале ожидания вокзала, а затем выпустили гулять по городу. Многие из них сильно напились, а вечером вернулись на вокзал и, как отмечает источник «порядком перепугали людей на перроне».

— На вокзале много болельщиков «Спартака». Они пьяные. Что-то очень громко орут. Полиции тоже много, — рассказала очевидица происшествия.