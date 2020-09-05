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Источник: пьяные фанаты «Спартака» устроили дебош в Брянске

5 сентября 2020, 23:46
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Болельщики «Спартака» оказались в центре скандала в Брянске, сообщает gorod-tv.com. Фанаты приехали на игру Олимп-ФНЛ между местным «Динамо» и «Спартаком-2», однако встреча обыла отменена из-за положительных тестов на коронавирус у футболистов хозяев.

Утром болельщиков «Спартака» на время закрыли в зале ожидания вокзала, а затем выпустили гулять по городу. Многие из них сильно напились, а вечером вернулись на вокзал и, как отмечает источник «порядком перепугали людей на перроне».

— На вокзале много болельщиков «Спартака». Они пьяные. Что-то очень громко орут. Полиции тоже много, — рассказала очевидица происшествия.

Дополнительная информация:

https://gorod-tv.com/news/obschestvo/94035

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