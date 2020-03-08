Игнашевич назвал главную проблему отечественных арбитров

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил уровень судейства в российском футболе.

— Нужно повышать квалификацию. Смотреть много матчей, проводить семинары, учиться, — написал Игнашевич в Instagram. — Много судей формалистов и перестраховщиков. Постоянные свистки в игре от того, что судьи не успевают за событиями или неправильно трактуют простую мужскую борьбу.

После 25 туров «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Олимп — ФНЛ.