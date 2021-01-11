Дмитрий Ятченко стал футболистом «Акрона»

«Акрон» подписал контракт с защитником Дмитрием Ятченко, сообщает сайт клуба.

34-летний Ятченко является воспитанником московского «Динамо». Он известен в РПЛ по выступлениям за нальчикский «Спартак», «Терек», «Крылья Советов» и «Енисей». В РПЛ футболист провел 248 матчей, забив 4 мяча.

Последние полтора года Ятченко провел в минском «Динамо» и «Шахтере» из Караганды.