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Дмитрий Ятченко стал футболистом «Акрона»

16:55
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«Акрон» подписал контракт с защитником Дмитрием Ятченко, сообщает сайт клуба.

34-летний Ятченко является воспитанником московского «Динамо». Он известен в РПЛ по выступлениям за нальчикский «Спартак», «Терек», «Крылья Советов» и «Енисей». В РПЛ футболист провел 248 матчей, забив 4 мяча.

Последние полтора года Ятченко провел в минском «Динамо» и «Шахтере» из Караганды.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/blog/2021/01/10/dmitrij-yatchenko-stal-futbolistom-akrona/

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