Дмитрий Ятченко стал футболистом «Акрона»
16:55
«Акрон» подписал контракт с защитником Дмитрием Ятченко, сообщает сайт клуба.
34-летний Ятченко является воспитанником московского «Динамо». Он известен в РПЛ по выступлениям за нальчикский «Спартак», «Терек», «Крылья Советов» и «Енисей». В РПЛ футболист провел 248 матчей, забив 4 мяча.
Последние полтора года Ятченко провел в минском «Динамо» и «Шахтере» из Караганды.
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2021/01/10/dmitrij-yatchenko-stal-futbolistom-akrona/
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