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Сегодня, 04:01

Бояринцев: «Ротор» обязательно будет играть в РПЛ, в этом я вообще не сомневаюсь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев уверен, что волгоградский клуб в скором времени сможет вернуться в РПЛ.

«Я бы тут даже не брал аспект, с кем именно это произойдет. Могу однозначно сказать, что «Ротор» обязательно будет играть в РПЛ, в этом я вообще не сомневаюсь. С нынешней поддержкой не только болельщиков, но и людей, занимающих главные посты в регионе, это более чем реально. Мне правда не так важно, с кем «Ротор» добьется успеха. Если это будет со мной во главе, то для меня это будет величайшая победа, буду просто счастлив», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бояринцева.

После 21 тура «Ротор» с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Ротор
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Бояринцев: «Я бы сделал меньше легионеров в РПЛ, потому что у нас огромная страна, столько школ и академией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
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Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

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