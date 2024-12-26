Бояринцев: «Ротор» обязательно будет играть в РПЛ, в этом я вообще не сомневаюсь»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев уверен, что волгоградский клуб в скором времени сможет вернуться в РПЛ.

«Я бы тут даже не брал аспект, с кем именно это произойдет. Могу однозначно сказать, что «Ротор» обязательно будет играть в РПЛ, в этом я вообще не сомневаюсь. С нынешней поддержкой не только болельщиков, но и людей, занимающих главные посты в регионе, это более чем реально. Мне правда не так важно, с кем «Ротор» добьется успеха. Если это будет со мной во главе, то для меня это будет величайшая победа, буду просто счастлив», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бояринцева.

После 21 тура «Ротор» с 30 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги.