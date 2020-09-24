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Корпоративные мероприятия УЕФА будут проходить в Швейцарии

17:11
УЕФА.
УЕФА.
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Исполком УЕФА решил, что в связи с организационными и операционными сложностями в нынешней ситуации все корпоративные мероприятия в течение ближайшего полугода будет принимать Швейцария. Такие меры были приняты в связи с пандемией коронавируса. Об этом информирует официальный сайт организации.

В связи с этим в Ньоне пройдут запланированные на декабрь 2020 года и март 2021-го заседания исполнительного комитета УЕФА, а также очередной конгресс УЕФА в марте 2021-го.

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