Источник: Боласье отказался переходить в ЦСКА

Полузащитник "Эвертона" Янник Боласье не перейдет в ЦСКА. Московский клуб договорился с англичанами об условиях аренды, однако 30-летний конголезец отказался переезжать в Россию, утверждает Goal.com.

ЦСКА мог арендовать Боласье с последующим правом выкупа за 5 миллионов фунтов стерлингов. Форвард зарабатывает в Англии 80 тысяч фунтов в неделю.

На Боласье также претендуют "Селтик", "Бешикташ" и "Ренн". "Эвертон" намерен продать нападающего этим летом.

Прошлый сезон форвард провел на правах аренды в "Астон Вилле" и "Андерлехте". Его контракт с "Эвертоном" истекает в 2021 году.