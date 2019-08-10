Галицкий – Шаронову: "То, что вы делаете, это очень круто"

​Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий после матча 5-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) поздравил тренера казанцев Романа Шаронова с успешной работой.

– То, что вы делаете, это очень круто. Я хочу, чтобы у вас получилось Я буду за вас переживать. Я понимаю, что после поражения всем тяжело. Но то, что вы делаете, это очень круто. И мы за вас переживаем, – сказал Галицкий.

Шаронов в свою очередь поблагодарил Галицкого за теплые слова.