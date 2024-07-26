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Экс-игрок сборной Бразилии Андре Сантос поделился впечатлениями от поездки в Россию

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос поделился впечатлениями от России и Брянской области.

«Я был очень рад посетить Россию. Ваша страна впечатляет. Очень радуют образованность и доброжелательность людей. Сельцо мне очень понравилось, это маленький городок, который напоминает мне о моем детстве, когда я играл в мяч на улицах и в деревнях Бразилии. Брянск — очень красивый и организованный город», — цитирует Сантоса «РБ Спорт».

Ранее победитель Кубка конференций в составе сборной Бразилии приехал в город Сельцо Брянской области, чтобы сыграть за местный «Сокол» в первенстве региона.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Андре Сантос
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