Экс-игрок сборной Бразилии Андре Сантос поделился впечатлениями от поездки в Россию

Экс-защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос поделился впечатлениями от России и Брянской области.

«Я был очень рад посетить Россию. Ваша страна впечатляет. Очень радуют образованность и доброжелательность людей. Сельцо мне очень понравилось, это маленький городок, который напоминает мне о моем детстве, когда я играл в мяч на улицах и в деревнях Бразилии. Брянск — очень красивый и организованный город», — цитирует Сантоса «РБ Спорт».

Ранее победитель Кубка конференций в составе сборной Бразилии приехал в город Сельцо Брянской области, чтобы сыграть за местный «Сокол» в первенстве региона.