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Апелляционный суд рассмотрит дело Блаттера и Платини в марте

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Слушания в апелляционном суде по делу бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Мишеля Платини пройдут с 3 по 25 марта 2025 года. Об этом сообщил адвокат француза Доминик Неллен.

«Слушание, вероятно, состоится в кантоне Базель-Ланд», — приводит слова юриста «РИА Новости» со ссылкой на AFP.

Напомним, Швейцарская прокуратура требовала приговорить Платини и Блаттера к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, обвинив их в мошенничестве путем получения необоснованной выплаты французу 2 миллионов швейцарских франков (1,8 миллиона евро). Однако оба специалиста были оправданы швейцарским судом в июле 2022 года. Сторона обвинения подала апелляцию на данный вердикт.

Йозеф Блаттер. Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Йозеф Блаттер
Мишель Платини
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
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10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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