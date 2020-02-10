Златан Ибрагимович: «Трудно объяснить, что произошло»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал поражение от «Интера» (2:4) в матче 23-го тура чемпионата Италии. На счету форварда гол и результативная передача.

— Трудно объяснить, что произошло, — приводит слова форварда Football Italia. - В перерыве сказали себе, что первые 15 минут второго тайма будут решающими, и за эти 15 минут пропустили два гола. Мы перестали играть, команда перестала верить, давить, недостаточно пасовали. Все рухнуло после перерыва.

Думаю, что многое зависит от опыта, потому что вы должны знать, как контролировать матч при счете 2:0. Это странно, потому что первая половина встречи была практически идеальной. Я ожидал большего от «Интера», в первом тайме они не выглядели командой, достойной второго места. Во втором — да.