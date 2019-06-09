"Ювентус" отдаст 100 миллионов за Милинковича-Савича?

"Ювентус" может приобрести полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, информирует Football Italia. Как отмечается, сумма трансфера может достигнуть 100 миллионов евро.

Туринцы при этом намерены включить в сделку по трансферу полузащитника Леонардо Спинаццолу и защитника Кристиана Ромеро, который может перейти в "Ювентус" из "Дженоа".

По данным сайта Transfermarkt, Малинкович-Савич стоит 65 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за "Лацио" 31 матч в чемпионате Италии, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.