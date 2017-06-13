"Ювентус" обзавелся новым спонсором из Китая

"Ювентус" подписал спонсорский контракт с китайской компанией, которая занимается производством минеральной воды, сообщает официальный сайт туринского клуба. Соглашение подписано на три сезона.

– С большим удовольствием представляем нашего нового спонсора, – приводит сайт слова Джорджио Риччи, руководителя отдела по международным связям и корпоративным доходам клуба. – Это ведущая компания в области производства минеральной воды. Хорошо, что "Ювентус" рассматривается в качестве партнера.