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Верратти может способствовать трансферу Тонали в «ПСЖ»

11:23
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В будущее трансферное окно «ПСЖ» хочет составить конкуренцию итальянским грандам в гонке за полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, сообщает Le10Sport.

Парижане считают, что способствовать переходу молодого хавбека в Париж может полузащитник команды Марко Верратти, который поддерживает связь с игроком.

Тонали провел за «Брешию» 24 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 31,5 миллиона евро.

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