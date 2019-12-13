«Верона» требует 18 миллионов евро за Амрабата

«Наполи» намерен приобрести в январе полузащитника «Вероны» Софьяна Амрабата, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Неаполитанцы предлагают за марокканца 14 миллионов евро. Но президент «Вероны» Маурицио Сетти готов отпустить 23-летнего футболиста не менее, чем за 18 миллионов.

Амрабат перешел в «Верону» в 2018 году из «Фейеноорда». В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в серии А.

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