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«Верона» требует 18 миллионов евро за Амрабата

20:08
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«Наполи» намерен приобрести в январе полузащитника «Вероны» Софьяна Амрабата, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Неаполитанцы предлагают за марокканца 14 миллионов евро. Но президент «Вероны» Маурицио Сетти готов отпустить 23-летнего футболиста не менее, чем за 18 миллионов.

Амрабат перешел в «Верону» в 2018 году из «Фейеноорда». В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в серии А.

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