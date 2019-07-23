В "Ювентусе" устроили шоу голос. Буффон пел, Игуан отрывался

Новички "Ювентуса" прошли церемонию посвящения в качестве игроков туринского клуба. В мероприятии приняли участие Гонсало Игуаин, Джанлуиджи Буффон, Адриен Рабьо и Маттейс де Лигт.
Все четверо продемострировали свои вокальные навыки: Буффон рассмешил одноклубников завораживающим пением, а Игуаин спел известнейшую композицию Luis Fonsi - Despacito и сорвал аплодисменты. Де Лигт и Рабьо также заставили подпевать товарищей по команде.
🎤 Церемония посвящения де Лигта pic.twitter.com/YdLDRCWgPD— СЭ Футбол (@se_football) 23 июля 2019 г.
🎶 Буффон прошел обряд новичков "Ювентуса". Завораживающее пение ☺️ pic.twitter.com/cEoKA2b5ry— СЭ Футбол (@se_football) 23 июля 2019 г.
🤔 Церемония посвящения Адриена Рабьо pic.twitter.com/VdlQNsPOJL— СЭ Футбол (@se_football) 23 июля 2019 г.
🔝 Гонсало Игуаин вернулся в "Юве" и устроил на церемонии посвящения супершоу 🕺😂 pic.twitter.com/0PFMCeL30O— СЭ Футбол (@se_football) 23 июля 2019 г.