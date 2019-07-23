21:19 | Футбол — Италия

В "Ювентусе" устроили шоу голос. Буффон пел, Игуан отрывался

Буффон вернулся в "Ювентус". Фото AFP
Буффон вернулся в "Ювентус". Фото AFP
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Новички "Ювентуса" прошли церемонию посвящения в качестве игроков туринского клуба. В мероприятии приняли участие Гонсало ИгуаинДжанлуиджи БуффонАдриен Рабьо и Маттейс де Лигт

Все четверо продемострировали свои вокальные навыки: Буффон рассмешил одноклубников завораживающим пением, а Игуаин спел известнейшую композицию Luis Fonsi - Despacito и сорвал аплодисменты. Де Лигт и Рабьо также заставили подпевать товарищей по команде.

 

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