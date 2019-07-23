В "Ювентусе" устроили шоу голос. Буффон пел, Игуан отрывался

Новички "Ювентуса" прошли церемонию посвящения в качестве игроков туринского клуба. В мероприятии приняли участие Гонсало Игуаин, Джанлуиджи Буффон, Адриен Рабьо и Маттейс де Лигт.

Все четверо продемострировали свои вокальные навыки: Буффон рассмешил одноклубников завораживающим пением, а Игуаин спел известнейшую композицию Luis Fonsi - Despacito и сорвал аплодисменты. Де Лигт и Рабьо также заставили подпевать товарищей по команде.

🎤 Церемония посвящения де Лигта pic.twitter.com/YdLDRCWgPD — СЭ Футбол (@se_football) 23 июля 2019 г.

🎶 Буффон прошел обряд новичков "Ювентуса". Завораживающее пение ☺️ pic.twitter.com/cEoKA2b5ry — СЭ Футбол (@se_football) 23 июля 2019 г.

🤔 Церемония посвящения Адриена Рабьо pic.twitter.com/VdlQNsPOJL — СЭ Футбол (@se_football) 23 июля 2019 г.