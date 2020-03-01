В серии А и серии Б впервые в истории лидируют команды, которыми руководят братья

«Лацио» в 26-м туре чемпионата Италии победил «Болонью» со счетом (2:0). Римский клуб возглавил турнирную таблицу серии А.

Команда Симоне Индзаги пока останется на первом месте, так как матч «Интера» и «Ювентуса» был перенесен из-за эпидемии коронавируса в Италии.

В то же время в таблице серии Б 17 очков преимущества над вторым местом имеет «Беневенто». Лучшим клубом второго дивизиона руководит брат Симоне Филиппо Индзаги.