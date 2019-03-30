"Удинезе" обыграл "Дженоа" в домашнем матче

"Удинезе" победил "Дженоа" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились нападающий Стефано Окака Чука и полузащитник Роландо Мандрагора.

"Удинезе" набрал 28 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. "Дженоа" с 33 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

"Удинезе" - "Дженоа" - 2:0 (1:0)

Голы: Окака Чука, 4 (1:0). Мандрагора, 61 (2:0).

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Сандру (Бехрами, 63), Мандрагора, Фофана (Агьеманг-Баду, 85), Окака Чука (Лазанья, 74), де Пауль, Пуссетто.

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Педру Перейра, Ромеро, Радованович, Лазович (Бесса, 46), Стураро (Лападула, 70), Лерагер, Ролон (Пандев, 46), Куаме.

Предупреждения: Ролон, 4. Стрюгер Ларсен, 33. Сандру, 38. Зегелар, 40. Кришито, 42. Бесса, 46. Педру Перейра, 78.

Судья: Пайретто.

30 марта. Удине. Стадион "Dacia Arena".

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