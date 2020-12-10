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Три игрока «Кальяри» вылечились от коронавируса перед игрой с «Интером»

20:11
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Три игрока «Кальяри» излечились от коронавируса в преддверии матча 11-го тура серии A против «Интера», сообщает Football Italia. Отрицательные тесты сдали Джованни Симеоне, Наитан Нандес и Гастон Перейро. Двое последних сдали положительные тесты после возвращения из сборной Уругвая.

Все они получили разрешение на возобновление тренировок.

Матч «Кальяри» — «Интер» состоится 13 декабря. После 10 туров команда с Сардинии занимает 11-е место в чемпионате Италии, «Интер» идет вторым.

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