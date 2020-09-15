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«Торино» ведет переговоры с «Арсеналом» по Торрейре

11:48
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«Торино» претендует на полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру, сообщает Sky Sports.

По информации источника, итальянский клуб хочет арендовать 24-летнего уругвайца и выкупить его следующим летом за 22 миллиона фунтов. Сообщается, что футболистом также интересуется «Фиорентина».

В сезоне-2019/20 Торрейра провел за «Арсенал» 39 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 27 миллионов фунтов.

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