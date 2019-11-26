СПАЛ сыграл вничью с «Дженоа»

СПАЛ в 13-м туре чемпионата Италии дома сыграл вничью с «Дженоа» — 1:1. В составе хозяев с пенальти отличился Андреа Петанья. У гостей забил Стефано Стураро.

СПАЛ с 9 очками занимает 19-е место в турнирной таблице. «Дженоа» (10) — 18-й. Безвыигрышная серия команды Доменико Кришито составляет четыре матча.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«СПАЛ» — «Дженоа» — 1:1 (0:0)

Голы: Петанья, 55 — с пенальти (1:0). Стураро, 57 (1:1).

«СПАЛ»: Бериша, Фелипе, Сала, Викари, Реца, Куртич, Миссироли, Вальдифиори (Мурджа, 80), Стрефецца (Игор, 68), Петанья, Ди Франческо (Валоти, 49).

«Дженоа»: Раду, Сапата, Кришито, Гильоне, Ромеро, Радованович, Стураро (Клеонисе, 74), Лерагер (Пандев, 62), Кассата, Агудело, Пинамонти (Фавилли, 62).

Предупреждения: Петанья, 28. Миссироли, 41. Гильоне, 61.

Судья: Джакомелли (Италия).

25 ноября. Феррара. Стадион «Паоло Мацца»

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