СМИ: Тотти пригласил Конте в "Рому"

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте может возглавить "Рому". Как утверждает La Repubblica, 49-летнего итальянского специалиста пригласил в римский клуб экс-полузащитник "джаллоросси" Франческо Тотти.

На Конте также претендуют "Интер" и "Милан". Они могут предложить специалисту более привлекательные финансовые условия.

Последним место работы Конте был "Челси". Под руководством итальянца "синие" выиграли чемпионат и Кубок Англии.

"Ювентус" при Конте трижды становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Суперкубок этой страны.

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка после 32 туров. Римлян возглавляет Клаудио Раньери - его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Все о чемпионате Италии - здесь