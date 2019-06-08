СМИ: Сарри возглавит "Ювентус" в понедельник

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в ближайшее время возглавит "Ювентус". Как утверждает Sky Sport Italia, "бьянконери" объявят о назначении 60-летнего итальянца в понедельник.

Сегодня, 8 июня, Сарри встретится с генеральным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи в Монте-Карло. Они обсудят окончательные детали контракта.

Напомним, Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера "Ювентуса" по окончании сезона-2018/19. Сарри возглавляет "Челси" с лета 2018 года. Под его руководством "синие" заняли третье место в чемпионате Англии и выиграли Лигу Европы.

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