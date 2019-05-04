"Милан" хочет нанять главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, сообщает в своем Твиттере журналист Джованни Капуано со ссылкой на Corierre dello Sport.

Сообщается, что специалист находится на первом месте в списке спортивного директора россонери Леонардо. Однако все будет зависеть от того, как завершится сезон. Если "Аталанта" пробьется в Лиге чемпионов, то специалист, вероятнее всего, останется в команде.

Ранее сообщалось, что "Милан", вероятно, покинет по окончании сезона главный тренер Дженнаро Гаттузо. "Аталанта" с 59 очками на данный момент идет четвертой в чемпионате Италии, у "Милана" 56 очков и седьмое место.

🔜 #Gasperini è il primo nome della lista di #Leonardo per la panchina del #Milan nella prossima stagione, ma la Champions è decisiva perché se l'#Atalanta si qualificasse il tecnico non la lascerebbe nemmeno per tentare la grande avventura a Milanello



(#CorSport) – Giovanni Capuano (@capuanogio) 4 мая 2019 г.

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