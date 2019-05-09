СМИ: Конте возглавит "Ювентус", Аллегри - "ПСЖ"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет свой пост по окончании сезона, сообщает ряд итальянских СМИ. Вероятно, он возглавит "ПСЖ", где сменит Томаса Тухеля.

Также сообщается, что на замену Аллегри придет Антонио Конте, ранее уже работавший с командой. Последним местом его работы был "Челси".

По имеющейся информации, Аллегри и руководство "Ювентуса" после переговоров приняли решение расстаться. Встреча состоялась во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм" (2:3).

Также указано, что не уверен в необходимости возвращения Конте президент клуба Андреа Аньелли, но вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи считают, что это лучший вариант.

Под руководством 51-летнего Массимилиано Аллегри "Ювентус" пять раз подряд стал чемпионом Италии, четырежды выиграл Кубок Италии, дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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