СМИ: Ди Франческо может возглавить "Севилью"

Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо может возглавить "Севилью", утверждает Mundo Deportivo. Нынешний рулевой красно-белых Хоакин Капаррос может быть уволен в случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Еще одним претендентом на пост главного тренера "Севильи" является Стефано Пиоли, в настоящий момент возглавляющий "Фиорентину".

Напомним, Ди Франческо был уволен из "Ромы" 7 марта 2019 года после поражения от "Порту" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

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