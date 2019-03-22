СМИ: Бернардески может продлить контракт с "Ювентусом"

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески, возможно, продлит действующий контракт, сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere di Torino, стороны близки к соглашению, и контракт может быть подписан в ближайшие недели. Новое соглашение будет действовать до лета 2023 года. Нынешний контракт истекает в 2022 году.

25-летний итальянец в текущем сезоне провел 29 матча за "Юве" во всех турнирах и забил три мяча при пяти голевых передачах.

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